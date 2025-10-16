Altes Romanticum musste raus Bauarbeiten am neuen Stadtarchiv in Koblenz dauern an 16.10.2025, 09:02 Uhr

i Arbeiten am neuen Standort fürs Koblenzer Stadtarchiv: Hier zu sehen ist ein Blick in den Vorraum und das Treppenhaus. Stadt Koblenz/Heike Winter

Das Koblenzer Stadtarchiv soll im Forum am Zentralplatz einziehen. Doch die Bauarbeiten in den Räumen des einstigen Romanticums dauern an. Wir erklären, wie weit man am neuen Ort ist.

Die Alte Burg in der Koblenzer Altstadt ist stark sanierungsbedürftig und kein geeigneter Ort für Archivmaterial. Doch: Das Stadtarchiv befindet sich nach wie vor im Gebäude am Moselufer. Ein neues Zuhause wurde lang gesucht – und mit den Räumen des ehemaligen Romanticums im Kulturbau am Zentralplatz gefunden.







