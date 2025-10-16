Der Booser Eifelturm ist ein Wahrzeichen in der Region. Doch seine massiven Stützpfeiler aus heimischen Douglasien sind von Fäulnis befallen. Wanderer dürfen deshalb nicht mehr auf die Aussichtsplattform. Ist der Turm noch zu retten?
Lesezeit 3 Minuten
Sie sind eine Erfolgsgeschichte in der östlichen Vulkaneifel – die Traumpfade, die Jahr für Jahr Tausende wanderbegeisterte Touristinnen und Touristen in die Region an Rhein und Mosel locken. Mittlerweile heimsen die Prädikatswanderwege regelmäßig Auszeichnungen und Bestnoten ein.