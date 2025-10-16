Der frühere Notarzt Jürgen Adler aus Blankenrath kämpft weiter: Er legt Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein, weil die Notfallversorgung im Kreis Cochem-zell seiner Meinung nach nicht gesichert ist.
Jetzt geht es in die höchste Instanz: Jürgen Adler aus Blankenrath reicht wegen der Notfallversorgung in Cochem-Zell Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. Der frühere Notarzt begründet das mit einem Vakuum der medizinischen Notfallversorgung in der Moselregion und sagt: „Die ambulante und stationäre Versorgung der Bevölkerung ist akut gefährdet.