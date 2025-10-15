In den deutschen Anbaugebieten fällt die Weinernte kleiner aus, als erwartet. Ein Grund war der Regen im September. Das tut der Qualität des Jahrgangs keinen Abbruch, sagt das Deutsche Weininstitut. Zustimmung gibt es von der Ahr und vom Mittelrhein.
Lesezeit 2 Minuten
Extrem frühe Lese und kräftige Niederschläge im September: Der Ertrag bei der diesjährigen Lese liegt nach Einschätzung des Deutschen Weininstituts (DWI) rund zehn Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Das ist weniger als zuerst angenommen.