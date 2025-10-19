„Für mich gibt es nichts Schöneres als Singen“

Warum opfern junge Menschen ihre Freizeit, um sich in einer intensiven einwöchigen Probenarbeit mit anschließenden Konzerten dem Chorgesang zu widmen? Zwei Schülerinnen des Landesmusikgymnasiums Montabaur schenken spannende Einblicke.

Unsere Zeitung, die am Freitagabend in der evangelischen Kirche in Montabaur bei einem Konzert, beziehungsweise bei der Generalprobe für zwei Konzerte an den darauffolgenden Tagen in Mannheim und in Mainz, dabei war, wollte wissen,

warum sich junge Menschen das antun – einen Teil ihrer Freizeit zu opfern, um sich in einer intensiven einwöchigen Probenarbeit mit anschließenden Konzerten dem Chorgesang zu widmen?