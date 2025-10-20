Bilanz eines Volksfestes Der 620. Lukasmarkt ist Geschichte: So ist er gelaufen Elvira Bell 20.10.2025, 12:00 Uhr

i Bei Carina Krechel können die kleinen Angler, ausgerüstet mit einem Angelhaken, mächtig punkten. Mehr noch: Mit dem klassischen Jahrmarktspiel setzt sie die Tradition einer alteingesessenen Mayener Schaustellerfamilie mit viel Herzblut fort. Elvira Bell

Mit einem Abschlussfeuerwerk ist der 620. Lukasmarkt am zweiten Marktsonntag zu Ende gegangen. Die RZ hat mit einigen Schaustellern gesprochen: Wie zufrieden sind sie mit dem Volksfest?

Der 620. Lukasmarkt ist Geschichte – auch in diesem Jahr war das größte Volksfest im nördlichen Rheinland-Pfalz ein Imagegewinn für die Eifelstadt. Traditionsgemäß endete er am zweiten Lukasmarktsonntag mit einem Abschlussfeuerwerk. Unsere Redaktion hat sich bei einigen Schaustellern umgehört, wie das neuntägige Fest aus ihrer Sicht gelaufen ist.







