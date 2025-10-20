Eissporthalle in Neuwied Der Eismeisterin im Icehouse über die Schulter geschaut Jörg Niebergall 20.10.2025, 12:00 Uhr

i Viele kennen Edith Korscheid aus dem Icehouse in Neuwied. Dort sorgt die Eismeisterin für eine glatte Oberfläche. Jörg Niebergall

Wer im Icehouse in Neuwied auf Schlittschuhen über die glatte Eisfläche gleitet, sieht nicht, wie viel Arbeit dahintersteckt. Drei Eismeister sorgen täglich dafür, dass die Oberfläche für alle Nutzer optimal ist – und für viele weitere Dinge.

Wenn sich die Eiscafés in Stadt und Land so langsam auf die Winterpause vorbereiten, beginnt für die 41-jährige Edith Korscheid beruflich die heiße Zeit des Jahres. Seit fünf Jahren gehört die gebürtige Eifelerin aus Monschau zum festen Team im Neuwieder Icehouse und sorgt mit ihren Kollegen, dem 38-jährigen Jiwar Kouleen und dem 36-jährigen Andreas Schonschek, als Eismeisterin dafür, dass die Eishallenbesucher, Eishockeyspieler und ...







