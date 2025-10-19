Große Stahlbauteile eingebaut Das 3D-Puzzle Pfaffendorfer Brücke setzt sich zusammen 19.10.2025, 12:00 Uhr

i Zuschauer beobachten den Einhub eines Brückenteils an der Pfaffendorfer Brücke. Alexej Zepik

Der Bau der neuen Pfaffendorfer Brücke in Koblenz geht weiter auch gut sichtbar für Passanten voran. Am Wochenende wurde ein weiteres, riesiges Stahlbauteil an seinen Platz geschwenkt.

Die (neue) Pfaffendorfer Brücke in Koblenz gleicht dieser Tage einem 3D-Puzzle, an dem fleißig Stück für Stück zusammengesteckt wird. Am Samstagmittag wurde ein weiteres, riesiges Stahlbauteil in Detailarbeit langsam an seinen Platz geschwenkt. Auch diese komplexe Arbeit hat mehrere Stunden in Anspruch genommen.







