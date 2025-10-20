Kreisligen C 12 und 13 SV Masburg II verliert 0:14 bei Hocheifel Adenau II 20.10.2025, 11:33 Uhr

Der Blick auf die Kreisliga C Staffel 12, die vom Kreis Rhein/Ahr geleitet wird, und auf die C Staffel 13, die in den Händen des Kreises Hunsrück/Mosel liegt.

In der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 hat der SV Masburg II beim 0:14 beim Vierten SG Hocheifel Adenau II eine herbe Klatsche einstecken müssen. Auch die SG Eifelhöhe II sah in Faid beim 0:8 gegen den Zweiten FC Demerath kein Land. Nach zuletzt zwei Niederlagen am Stück ist die am Wochenende spielfreie SSG Lutzerather Höhe nur noch Sechster.







