Viele besondere Momente haben die Neuwieder in ihrem Heimathaus erlebt. Am 31. Dezember um Mitternacht wird damit Schluss sein – das Haus schließt seine Türen für immer. Doch bis dahin plant das Team um Jens Becker noch einige tolle Veranstaltungen.
