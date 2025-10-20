Team um Becker bietet Programm
Das Heimathaus in Neuwied schließt mit einigen Knallern
So werden viele Neuwieder die Stadthalle Heimathaus in Erinnerung behalten. Einige Veranstaltungen gibt es noch, bis am 31. Dezember für immer Schluss ist.
Archiv Jörg Niebergall

Viele besondere Momente haben die Neuwieder in ihrem Heimathaus erlebt. Am 31. Dezember um Mitternacht wird damit Schluss sein – das Haus schließt seine Türen für immer. Doch bis dahin plant das Team um Jens Becker noch einige tolle Veranstaltungen.

Lesezeit 2 Minuten
. Das Heimathaus steht nur noch wenige Wochen lang als Veranstaltungshalle zur Verfügung – am 31. Dezember wird es für immer geschlossen. Für alle, die sich noch vom „Wohnzimmer der Stadt“ verabschieden möchten, bietet das Team rund um Jens Becker bis dahin noch einige interessante Veranstaltungen an.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region