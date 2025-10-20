Bauarbeiten an der A61 Moseltalbrücke wird nachts kurz voll gesperrt 20.10.2025, 06:00 Uhr

i Die Moseltalbrücke bei Winningen muss voll gesperrt werden - allerdings nur für eine Stunde und mitten in der Nacht. Tim Kosmetschke

Die Bauarbeiten an der Moseltalbrücke schreiten voran – und wieder kommt es zu Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer. In dieser Woche ist eine kurze Vollsperrung der Autobahn geplant. Worauf sich Autofahrer einstellen sollten.

Nachdem es in der vergangenen Woche wegen Markierungsarbeiten zu gewissen Verkehrsbehinderungen auf der Moseltalbrücke gekommen war, steht nun eine kurzzeitige Vollsperrung der wichtigen A61-Nord-Süd-Verbindung bevor – allerdings nur für eine Stunde und mitten in der Nacht.







