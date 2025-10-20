Für wohnungslose Menschen in Koblenz gab es vor 40 Jahren Beratungs- und Übernachtungsangebote, aber keinen Tagesaufenthalt. Mit der Teestube Mampf hat eine private Initiative 1985 diese Lücke geschlossen. Tee gibt es noch immer – und viel mehr.
Lesezeit 4 Minuten
Im großen Raum im „Mampf“ am Fuß der Koblenzer Balduinbrücke herrscht Ruhe: Das Essen schmeckt sichtbar. Gulasch gibt es heute, mit Kartoffeln. Vor dem kleinen Büro, in dem ab Mittag einer der Sozialarbeiter Dienst hat, bildet sich eine kleine Schlange.