Dass in der C-Klasse auch Frauen kicken, ist mittlerweile zur Normalität geworden. Am Wochenende mischten bei der SG Unnertal II und dem TuS Hintertiefenbach Spielerinnen mit.
Der FC Achtelsbach hat in der C-Klasse Birkenfeld seine blütenweiße Weste behalten. Auch im achten Saisonspiel fuhren die Achtelsbacher in Staffel 2 einen Dreier ein.Auf Frauenpower setzte in Staffel 3 die SG Unnertal II. Mit Lara Bidinger und Hannah Schäfer standen bei der 1:3-Heimniederlage gegen den FC Brücken II gleich zwei Spielerinnen für das Gastgeberteam auf dem Platz.