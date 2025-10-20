Zwei Spielerinnen in Startelf SG Unnertal II setzt auf Frauenpower Sascha Nicolay

Werner Wegendt 20.10.2025, 11:46 Uhr

i Torjäger Marc Holzapfel als Tormann. Im Kasten des TuS Rötsweiler-Nockenthal II verlebte er gegen den TuS Oberbrombach II einen recht ruhigen Nachmittag. Stefan Ding

Dass in der C-Klasse auch Frauen kicken, ist mittlerweile zur Normalität geworden. Am Wochenende mischten bei der SG Unnertal II und dem TuS Hintertiefenbach Spielerinnen mit.

Der FC Achtelsbach hat in der C-Klasse Birkenfeld seine blütenweiße Weste behalten. Auch im achten Saisonspiel fuhren die Achtelsbacher in Staffel 2 einen Dreier ein.Auf Frauenpower setzte in Staffel 3 die SG Unnertal II. Mit Lara Bidinger und Hannah Schäfer standen bei der 1:3-Heimniederlage gegen den FC Brücken II gleich zwei Spielerinnen für das Gastgeberteam auf dem Platz.







