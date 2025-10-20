Großbauwerk lässt rätseln Rheinbreitbacher vermuteten gar den Bau einer U-Bahn 20.10.2025, 12:00 Uhr

i Mitten in Rheinbreitbach sorgt eine riesige Baustelle für Spekulationen. Bei einem Ortstermin erläuterte Karsten Fehr, dass ein Mischwasserrückhaltebecken gebaut wird. Sabine Nitsch

Bei Starkregen läuft der Kanal in der Bürresheimer Straße über. Das Abwasserwerk schafft Abhilfe und baut ein großes Staubecken, um Wasser kontrolliert in den Kanal ablaufen zu lassen. Was genau geplant ist.

. Das Großbauwerk in der Bürresheimer Straße in Rheinbreitbach hat schon für etliche Spekulationen im Dorf gesorgt. Ein Schwimmbad entsteht, wurde vermutet, oder Rheinbreitbach bekommt sogar eine U-Bahn. Nichts davon ist richtig. Bei einem Ortstermin mit Vertretern des Gemeinderates und mit Bürgern erläuterte Bürgermeister Karsten Fehr mit Planern und Vertretern der Verwaltung, um was es sich bei der imposanten Baumaßnahme gegenüber der ...







