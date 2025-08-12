Was macht man, wenn man angeln möchte, aber im Dorf fehlt ein Angelverein und das dafür nötige Gewässer? Dann gründet man kurzer Hand einen Verein und hebt einen Weiher aus. Genau das taten vor 50 Jahren sieben Männer aus Oberahr.

1975 wurde der Angelsportverein Oberahr (ASV) im Vereinsregister eingetragen. Von den damaligen sieben Gründungsmitgliedern leben heute nur noch drei: Erich Classen sowie die Brüder Paul und Erwin Kloft. 1976 schlossen sie mit der Gemeinde einen Pachtvertrag für das Grundstück am Ortsrand von Oberahr. Anschließend hoben sie in Eigenleistung einen Weiher aus. Die Stauwasserfläche beträgt 5000 Quadratmeter. Im Weiher schwimmen Karpfen, Störe, Zander und Hechte sowie Schleie. 1983 bauten die Vereinsmitglieder eine Angelhütte mit Terrasse und Feuerstelle.

i Jedes Jahr zu Karfreitag werden für das ganze Dorf Forellen geräuchert. Ansgar Kloft

Die erste größere Veranstaltung, ein Preisangeln, wurde 1981 abgehalten. Daran nahmen auch Angler aus der Umgebung teil. Überdies veranstaltet der ASV jedes Jahr Ende April ein Anangeln, um die Saison zu eröffnen. Dafür werden von großen Teichanlagen Forellen gekauft und im Weiher ausgesetzt, die dann das ganze Jahr gefischt werden können. Im Rahmen des Anangelns gibt es auch einen Wettbewerb mit einem Wanderpokal für den schwersten Fang des Tages. Den hat dieses Jahr Holger Herz mit nach Hause genommen.

Außerdem räuchert der Verein jedes Jahr zu Ostern Forellen, die die Menschen im Dorf vorbestellen und an Karfreitag abholen können. Eine weitere Veranstaltung im Kalender des Vereins ist der jährliche Grillabend im Sommer.

i Der Weiher liegt sehr beschaulich am Rand von Oberahr. Hier können die Mitglieder die Ruhe genießen, Forellen angeln und die Seele baumeln lassen. Mariam Nasiripour

Doch bevor die Saison beginnen kann, sind Pflegearbeiten auf der Anlage und am Weiher notwendig. Dafür müssen die Wiesen gemäht, Äste zurückgeschnitten und Büsche zurechtgestutzt werden. Das machen die Vereinsmitglieder in Eigenleistung, erzählt der Vorsitzende Ansgar Kloft. Im Herbst findet dann das Abangeln statt, mit dem die Saison beendet wird. Zu den Pflegearbeiten gehörte es auch, dass 2013 das Wasser im Weiher abgelassen wurde, um Pflegearbeiten durchzuführen und den Fischbestand zu prüfen.

Aktuell hat der Angelsportverein 28 Mitglieder, 24 Aktive und vier Passive. Die Altersspanne reicht von 25 bis 88 Jahre. Unter Ihnen sind auch zwei Frauen. Eine von ihnen ist Ende 20 und packt bei allen Aktivitäten des Vereins kräftig mit an, so der Vorsitzende. Die zweite Frau ist Ende 50 und gehört mittlerweile zu den passiven Mitgliedern des Vereins.

i Holger Herz hat den diesjährigen Wanderpokal für den schwersten Fang gewonnen. Ansgar Kloft

„Wir sind ein ruhiger und bescheidener Verein“, betont Kloft. Das Angeln stehe im Vordergrund. Wer angeln möchte, tut das ohne Ankündigung. Das Gelände des Vereins ist nicht umzäunt und öffentlich zugänglich. Die Mitglieder können nach Lust und nach Laune angeln und die Zeit in der Natur genießen. Das tut auch Ansgar Kloft gerne. Dort könne er sich am besten entspannen und abschalten, sagt er.

Das 50-jährige Bestehen feiert der Verein am Samstag, 16. August, ab 16 Uhr am Weiher mit einem Grillabend mit geräucherter Forelle, Grillspezialitäten und kalten Getränken sowie Livemusik.