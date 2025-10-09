Ex-Mitarbeiterin erinnert sich Gnadenhof Eifel: Wurden Hunde vor Kontrollen versteckt? 09.10.2025, 18:00 Uhr

i Wegen tierschutzrechtlichen Verstößen muss sich derzeit die einstige Betreiberin des Gnadenhofs Eifel verantworten. Am dritten Prozesstag sorgten Schilderungen von Zeugen für Tränen und Erschütterung. Horst Bach

War wirklich alles gut auf dem Gnadenhof Eifel? Dieser Frage geht das Amtsgericht Ahrweiler derzeit nach. Am dritten Prozesstag haben weitere Zeugen ausgesagt und sie zeichnen allesamt ein düsteres Bild.

Hat es auf dem Gnadenhof Eifel in Harscheid Verstöße gegen das Tierschutzgesetz gegeben? Mit dieser Frage beschäftigte sich das Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler erneut in dieser Woche. Seit September muss sich die ehemalige Betreiberin des Gnadenhofs wegen tierschutzrechtlicher Verstöße vor dem Amtsgericht Ahrweiler verantworten.







