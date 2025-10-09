War wirklich alles gut auf dem Gnadenhof Eifel? Dieser Frage geht das Amtsgericht Ahrweiler derzeit nach. Am dritten Prozesstag haben weitere Zeugen ausgesagt und sie zeichnen allesamt ein düsteres Bild.
Lesezeit 6 Minuten
Hat es auf dem Gnadenhof Eifel in Harscheid Verstöße gegen das Tierschutzgesetz gegeben? Mit dieser Frage beschäftigte sich das Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler erneut in dieser Woche. Seit September muss sich die ehemalige Betreiberin des Gnadenhofs wegen tierschutzrechtlicher Verstöße vor dem Amtsgericht Ahrweiler verantworten.