Koblenz erwägt Schließung GKM und Heilig Geist Boppard: Es scheint zu eskalieren 09.10.2025, 18:00 Uhr

i Das vorgesehene Geld für den Defizitausgleich am GKM-Krankenhaus Heilig Geist Boppard bis Ende des Jahres 2025 wurde offenbar schon zur Jahreshälfte knapp - nun fordert das GKM weiteren Defizitausgleich. Philipp Lauer

Unter der Bedingung eines Zukunftskonzepts trägt der Kreistag Rhein-Hunsrück das Defizit des GKM am Heilig Geist Krankenhaus Boppard bis zu einem Höchstbetrag bis Ende 2025. Neue Forderungen aus Koblenz könnten die Situation nun eskalieren lassen.

In der Krise um das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) scheint die Lage zwischen dem GKM mit seinen kommunalen Gesellschaftern (Stadt Koblenz und Kreis Mayen-Koblenz) und dem Rhein-Hunsrück-Kreis zu eskalieren. Dazu könnten neue Forderungen des GKM gegenüber dem Rhein-Hunsrück-Kreis beitragen, wie der Kreis am Donnerstag in einer Pressemitteilung berichtet: 70 Prozent des Defizits des GKM-Standorts Heilig Geist in Boppard bis Ende 2027 soll ...







