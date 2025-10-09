Bei einem Vorfall an einem Schulkomplex in Neuwied wurden sechs Personen verletzt. Schüler und Angestellte der Alice-Salomon-Schule und David-Roentgen-Schule berichteten von Atemnot und Schleimhautreizungen. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.
Einsatz an einem Schulkomplex in der Langendorfer Straße: Am Mittwoch, 1. Oktober, hätten mehrere Personen der Alice-Salomon-Schule und David-Roentgen-Schule im Eingangsbereich der gemeinsam genutzten Turnhalle über Atemnot und andere Schleimhautreizungen geklagt.