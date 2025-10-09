Kann Verwaltung 2026 umziehen? Montabaurer Rathaus: Trockenbauer fristlos gekündigt 09.10.2025, 18:00 Uhr

i Das neue Rathaus der VG Montabaur soll im Laufe des kommenden Jahres bezogen werden. Thorsten Ferdinand

Das neue Rathaus der VG Montabaur sieht äußerlich fast fertig aus. Massive Verzögerungen beim Innenausbau haben nun aber zur Beauftragung eines neuen Trockenbauers geführt. Der Bürgermeister äußert sich deshalb nur vorsichtig zum weiteren Zeitplan.

Nachdem es beim Bau des neuen VG-Rathauses in Montabaur bereits mehrfach zu Verzögerungen kam, hat die Projektsteuerung die Notbremse gezogen und das Trockenbauunternehmen fristlos gekündigt. Das berichtete Thomas Kühr von der Firma Bauwert aus Limburg im Rahmen der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates.







