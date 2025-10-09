Den sechsten Spieltag in der Frauen-Rheinlandliga eröffnen der 1. FFC Montabaur II und der SV Holzbach bereits am Samstag.
Ungleiches Duell in der Fußball-Rheinlandliga der Frauen? Der Tabellenvorletzte 1. FFC Montabaur II hat noch keine Partie gewonnen, der SV Holzbach steht vor dem sechsten Spieltag als einzige noch ungeschlagene Mannschaft an der Tabellenspitze. Montabaur II und Holzbach treffen bereits am Samstag um 17 Uhr auf dem Rasenplatz in Eschelbach (Stadtteil von Montabaur) aufeinander.