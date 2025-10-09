Koblenz empfängt Ludwigshafen Rot-Weiss will Trampolin nutzen und geht in Berufung 09.10.2025, 18:00 Uhr

i Beim Rheinlandpokalabend in Laubach hatten Rot-Weiss-Coach Fatih Cift (knieend) und sein "Co" Salvatore Nizza nicht allzu viel auszusetzen am 4:0 ihres Teams und konnten zumindest gegen Ende einige Wechsel vornehmen, um Spieler für das wichtige Heimspiel am Samstag gegen Ludwigshafen ein paar Minuten zu schonen. Alfons Benz

Für Rot-Weiss Koblenz könnte es mit dem vierten Sieg in Folge – inklusive Pokal – in der Oberliga Richtung Tabellenmittelfeld gehen. Das Problem: Der Gegner hat die gleiche Bilanz vorzuweisen und das gleiche Ziel.

Es war eine ereignisreiche Woche für den Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz, an deren Ende das Heimspiel am Samstag um 14 Uhr gegen den FC Arminia Ludwigshafen steht. Rot-Weiss-Coach Fatih Cift bezeichnet die Partie von Platz 13 gegen 14 im Stadion Oberwerth als „erstes kleines Endspiel“.







