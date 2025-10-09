Für Rot-Weiss Koblenz könnte es mit dem vierten Sieg in Folge – inklusive Pokal – in der Oberliga Richtung Tabellenmittelfeld gehen. Das Problem: Der Gegner hat die gleiche Bilanz vorzuweisen und das gleiche Ziel.
Lesezeit 2 Minuten
Es war eine ereignisreiche Woche für den Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz, an deren Ende das Heimspiel am Samstag um 14 Uhr gegen den FC Arminia Ludwigshafen steht. Rot-Weiss-Coach Fatih Cift bezeichnet die Partie von Platz 13 gegen 14 im Stadion Oberwerth als „erstes kleines Endspiel“.