„Der Diener zweier Herren“ Jedermänner bringen Klassiker auf Dernbacher Bühne Hans-Peter Metternich 09.10.2025, 18:00 Uhr

i Elena Höwer und Annalisa Stamm haben bei den Proben richtig Spaß. Gottfried Schäfer

Die „Theaterfreunde Jedermann“ aus Dernbach sind für ihre frischen Inszenierungen klassischer Komödien bekannt. Auch in diesem Jahr will das Ensemble mit einem heiteren Stück punkten. Das Ensemble bereitet sich auf die anstehende Premiere vor.

Am 1. November feiern die „Theaterfreunde Jedermann“ aus Dernbach mit dem Stück „Der Diener zweier Herren“ in der heimischen Sporthalle Premiere. Damit beginnt eine Theatersequenz, die an den ersten vier verlängerten Novemberwochenenden die Freunde anspruchsvollen Laienschauspiels hoffentlich ins „Dernbacher Theater“ locken wird.







