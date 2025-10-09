Hitzige Debatte im RLP-Landtag Soll es mehr Videokameras in Rheinland-Pfalz geben? 09.10.2025, 15:17 Uhr

i Eine Anlage zur Videoüberwachung steht an der Kreuzung Mosel-/Kaiserstraße im Frankfurter Bahnhofsviertel. Andreas Arnold/dpa

Die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion fordert für mehr Sicherheit mehr Videokameras sowie den Einsatz von KI. Als Vorbild nennt die CDU das von CDU und SPD regierte Hessen. RLP-Innenminister Ebling spricht von einem „wirklich beschämenden Vergleich“.

Wie sicher leben wir in Rheinland-Pfalz? Welche innovativen, technischen Mittel können von der Polizei schon heute eingesetzt werden? Und welche Möglichkeiten sollten die Sicherheitsbehörden bekommen? Um diese Fragen dreht sich die von der CDU-Fraktion beantragte aktuelle Debatte mit dem Titel „Innere Sicherheit durch den Einsatz intelligenter Videosicherheitstechnik stärken“ am Donnerstag im Landtag.







