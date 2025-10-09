Die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion fordert für mehr Sicherheit mehr Videokameras sowie den Einsatz von KI. Als Vorbild nennt die CDU das von CDU und SPD regierte Hessen. RLP-Innenminister Ebling spricht von einem „wirklich beschämenden Vergleich“.
Wie sicher leben wir in Rheinland-Pfalz? Welche innovativen, technischen Mittel können von der Polizei schon heute eingesetzt werden? Und welche Möglichkeiten sollten die Sicherheitsbehörden bekommen? Um diese Fragen dreht sich die von der CDU-Fraktion beantragte aktuelle Debatte mit dem Titel „Innere Sicherheit durch den Einsatz intelligenter Videosicherheitstechnik stärken“ am Donnerstag im Landtag.