Heimersheim kommt ins Rollen
Maifeld-Elztal fährt zum Spitzenspiel nach Plaidt
In dieser Szene hält Saffigs Keeper Yannis Fuchs den Ball fest in den Armen, Daniel Engelmann (vorn in Rot) schirmt ab, der Bad Breisiger Yannick Poppe (in Blau) kommt nicht an den Ball. Bad Breisig setzte sich trotzdem 2:1 durch und will nun im nächsten Heimspiel am Sonntag gegen die DJK Plaidt nachlegen. Derweil erwartet Saffig die SG Dernau.
Martin Gausmann

Ein vollgepackter Spieltag steht in der Kreisliga A 5 auf dem Programm – mit dem Spitzenspiel zwischen Tabellenführer FC Plaidt und Bezirksligaabsteiger SG Maifeld-Elztal.

In der Fußball-Kreisliga A 5 steht am Wochenende ein vollgepackter Spielplan, inklusive Spitzenspiel zwischen Primus FC Plaidt und Verfolger SG Maifeld-Elztal, auf dem Programm. SG Landskrone Heimersheim – SG Vinxtbachtal Brohl 4:1 (2:0)Der Vorjahreszweite Heimersheim kommt langsam aber sicher ins Rollen und sicherte sich im Nachholspiel gegen die SG Vinxtbachtal den zweiten Sieg in Folge.

