In der Fußball-Kreisliga A 5 steht am Wochenende ein vollgepackter Spielplan, inklusive Spitzenspiel zwischen Primus FC Plaidt und Verfolger SG Maifeld-Elztal, auf dem Programm.

Der Vorjahreszweite Heimersheim kommt langsam aber sicher ins Rollen und sicherte sich im Nachholspiel gegen die SG Vinxtbachtal den zweiten Sieg in Folge.