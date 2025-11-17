Wehmut in Neuwied „Pino“ feiert mit Stammgästen seinen 60. Geburtstag Rainer Claaßen 17.11.2025, 12:30 Uhr

i Das Ehepaar Leonardi feierte den 60. Geburstag von Giuseppe "Pino" angemessen im Obergeschoss des Heimathauses. Rainer Claaßen

Ein Hauch von Abschied schwang bei der Geburtstagsparty des Neuwieder Gastronoms Giuseppe „Pino“ Leonardi mit. Er verlässt das Heimathaus Ende des Jahres. Wo er seine lieb gewonnenen Stammgäste dann verwöhnt, ist noch offen.

Man könnte es auch als vorweggenommene Abschiedsparty betrachten: Giuseppe „Pino“ Leonardi, der in Neuwied seit Jahrzehnten für herausragende italienische Küche bekannt ist, feierte seinen 60. Geburtstag im Obergeschoss seines Restaurants in der Schlossstraße – und für die etwa 100 Gäste dürfte es einer der letzten Besuche dort gewesen sein.







Artikel teilen

Artikel teilen