„Pino“ feiert mit Stammgästen seinen 60. Geburtstag

Ein Hauch von Abschied schwang bei der Geburtstagsparty des Neuwieder Gastronoms Giuseppe „Pino“ Leonardi mit. Er verlässt das Heimathaus Ende des Jahres. Wo er seine lieb gewonnenen Stammgäste dann verwöhnt, ist noch offen.
Lesezeit 1 Minute
Man könnte es auch als vorweggenommene Abschiedsparty betrachten: Giuseppe „Pino“ Leonardi, der in Neuwied seit Jahrzehnten für herausragende italienische Küche bekannt ist, feierte seinen 60. Geburtstag im Obergeschoss seines Restaurants in der Schlossstraße – und für die etwa 100 Gäste dürfte es einer der letzten Besuche dort gewesen sein.