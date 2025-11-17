Przybylla im Amt bestätigt: Das sagen die Zahlen aus

Die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Weißenthurm haben entschieden: Thomas Przybylla bleibt Bürgermeister der VG. Unserer Redaktion hat sich die Ergebnisse einmal näher angeschaut. Eine Analyse der VG-Bürgermeisterwahl.
Grund zum Strahlen hatte Thomas Przybylla (CDU) am vergangenen Sonntagabend definitiv: Er gewann deutlich seine Wiederwahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm. Das Gefühl nach diesem Wahlergebnis – er erhielt laut vorläufigem Endergebnis fast 70 Prozent der Stimmen – beschrieb er kurz und knackig: „Toll!