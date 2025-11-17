Wahlanalyse VG Weißenthurm Przybylla im Amt bestätigt: Das sagen die Zahlen aus 17.11.2025, 15:43 Uhr

i Der Gewinner der VG-Bürgermeisterwahl in Weißenthurm Thomas Przybylla (Mitte) neben seiner Barbara Ebertz und seinem CDU-Kollegen Peter Moskopp. Przybylla tauchte zum Auszählungsende der Wahl im Ratssaal der VG auf, wo er mit langem Applaus empfangen wurde. Alexej Zepik

Die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Weißenthurm haben entschieden: Thomas Przybylla bleibt Bürgermeister der VG. Unserer Redaktion hat sich die Ergebnisse einmal näher angeschaut. Eine Analyse der VG-Bürgermeisterwahl.

Grund zum Strahlen hatte Thomas Przybylla (CDU) am vergangenen Sonntagabend definitiv: Er gewann deutlich seine Wiederwahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm. Das Gefühl nach diesem Wahlergebnis – er erhielt laut vorläufigem Endergebnis fast 70 Prozent der Stimmen – beschrieb er kurz und knackig: „Toll!







