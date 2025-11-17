Von B9 zur Südbrücke: Einspurig zwischen 8 und 16 Uhr 

Berufspendler, die in dieser Woche aus Koblenz kommend die B9 in Richtung Südbrücke fahren, hatten sich auf Verkehrsbehinderungen am Zubringer zur Rheinquerung eingestellt. Stattdessen: fließender Verkehr. Warum die Baustelle keine Probleme macht(e).
Die für Montag angekündigten Arbeiten am Zubringer der Koblenzer Südbrücke sind gestartet. Dabei handelt es sich um eine Tagesbaustelle, wie die Sprecherin des LBM Cochem-Koblenz auf Anfrage erklärt. Dort wird von kurz nach 8 bis 16 Uhr gearbeitet. Birgit Tegeder sagt: „Wir versuchen, den Berufsverkehr zu umgehen.