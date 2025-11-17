Wieder ein Schützenkönig aus der Familie Kretz

Schützenkönigsdynastie in Vettelschoß: Jakob Kretz ist nicht der erste Kretz, der die Königswürde trägt, und vielleicht auch nicht der letzte. Was das Amt so schön macht.

Es ist kein Schloss, sondern ein Einfamilienhaus. Und die Tür öffnet auch kein gekröntes Haupt, sondern Jakob Kretz (27). Und dennoch hat der Haushalt der Familie Kretz eine majestätische Tradition.

Jakob Kretz und seine 25-jährige Freundin Samira Scheibel sind das aktuelle Schützenkönigspaar des Junggesellenvereines Vettelschoß 1920 (JGV).