KI, Nachhaltigkeit, Tagungen Neue Strategie: Wohin die Reise im Tourismus geht 17.11.2025, 12:29 Uhr

i Malerische Kulissen wie die Festung Ehrenbreitstein am Rhein sind der touristische Trumpf von Rheinland-Pfalz. Doch wer weiter im Fokus der Reisenden bleiben will, muss künftig bei den Themen Nachhaltigkeit und KI am Ball bleiben. Das spiegelt sich auch in der aktuellen Tourismusstrategie wider. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Mit der neuen Tourismusstrategie soll die Branche in Rheinland-Pfalz in die Zukunft geführt werden. Unsere Zeitung hat mit Stefan Zindler von Rheinland-Pfalz Tourismus unter anderem darüber gesprochen, warum ohne Datenpflege künftig nichts mehr geht.

Der Tourismus der Zukunft ist datenbasiert, nachhaltig – und schafft Brücken zwischen dienstlichen und privaten Reisen. So lassen sich einige dicke Punkte der neuen, fortgeschriebenen Tourismusstrategie für Rheinland-Pfalz zusammenfassen. Was die Branche treibt, betrifft längst nicht nur Touristen.







