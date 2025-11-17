Neue Strategie: Wohin die Reise im Tourismus geht

Mit der neuen Tourismusstrategie soll die Branche in Rheinland-Pfalz in die Zukunft geführt werden. Unsere Zeitung hat mit Stefan Zindler von Rheinland-Pfalz Tourismus unter anderem darüber gesprochen, warum ohne Datenpflege künftig nichts mehr geht.
Lesezeit 6 Minuten
Der Tourismus der Zukunft ist datenbasiert, nachhaltig – und schafft Brücken zwischen dienstlichen und privaten Reisen. So lassen sich einige dicke Punkte der neuen, fortgeschriebenen Tourismusstrategie für Rheinland-Pfalz zusammenfassen. Was die Branche treibt, betrifft längst nicht nur Touristen.