Koblenzer Einkaufsmeile Wer macht nach Listmann in der Löhrstraße 1 weiter? 17.11.2025, 13:00 Uhr

i Listmann in Koblenz schließt. Das Geschäft ist in einer Top-Lage in der Löhrstraße beheimatet. Katrin Steinert

Ende des Jahres schließt in der Koblenzer Innenstadt das beliebte Bastelgeschäft Listmann – eine Adresse in Top-Lage. Wie geht es an dieser Stelle in der Löhrstraße dann weiter mit den 400 Quadratmetern Verkaufsfläche?

Der Ausverkauf bei Listmann in der Koblenzer Löhrstraße 1 ist in vollem Gange: Noch bis Ende des Jahres bietet der Bastel- und Kunstbedarfsladen Rabatte aufs ganze Sortiment. Und während die Waren auf der Verkaufsfläche (400 Quadratmeter) weniger werden, kommt die Frage auf: Wie wird es auf den beiden Etagen weitergehen, wenn Listmann raus ist?







Artikel teilen

Artikel teilen