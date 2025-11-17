Innovatives Heizen der Zukunft für Nastätten?

In den vergangenen Jahren ist kaum ein Thema so umfangreich diskutiert worden wie das Heizen. Strom, Gas, Öl – der Möglichkeiten sind viele. In Nastätten ist man nun in einem Baugebiet besonders innovativ: „Kalte Nahwärme“. Wie funktioniert das?
Lesezeit 3 Minuten
Bei der Wärmeversorgung des Neubaugebiets Weiberdell II in Nastätten setzt die Stadt auf eine nachhaltige Technik: „Kalte Nahwärme“. Wie das genau funktioniert und die Vorteile für Hausbesitzer wurden in einer Informationsveranstaltung in den Räumen der Kita Buntspechte präsentiert.