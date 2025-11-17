Nach Auto-Attentaten Erhöhte Sicherheit kostet Limburg viel Geld Stefan Dickmann 17.11.2025, 16:00 Uhr

i In Limburg sichern Lkws die Zuwegungen bei Veranstaltungen ab. Volker Gerding

Auto-Attentate schockierten in der Vergangenheit viele Menschen. Die Kommunen reagieren mit verschärften Sicherheitskonzepten. Doch die Maßnahmen sind eine teure Angelegenheit, wie Limburg zeigt.

Mehrere Auto-Attentate in der jüngeren Vergangenheit (Mannheim, München, Magdeburg) haben dazu geführt, dass Großveranstaltungen besonders gesichert werden müssen. Jeder hat schon quer stehende Lkws gesehen, auch in Limburg, die ein Fest, einen Umzug oder einen verkaufsoffenen Sonntag vor diesen heimtückischen Angriffen schützen sollen.







