Erstmals in der noch recht jungen Oberliga-Saison haben die Handballer des TuS Holzheim ein positives Punktekonto erreicht. Die Ardecker gaben dem TSV Griedel am Ende ungefährdet mit 38:25 (17:14) das Nachsehen und dürfen sich mit nunmehr 6:4 Zählern in Richtung erweiterte Spitzengruppe orientieren.