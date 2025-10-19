Handball-Oberliga Fulminanter 7:0-Lauf sorgt schnell für Klarheit 19.10.2025, 09:33 Uhr

i Youngster Hannes Pascal Jemixe (am Ball) steuerte zwei Treffer zum klaren 38:25-Heimsieg des TuS Holzheim gegen Aufsteiger TSV Griedel bei. Andreas Hergenhahn

Nach dem zweiten Heimsieg der Oberliga-Saison können sich die Handballer des TuS Holzheim nach oben orientieren. Der TSV Griedel hatte im zweiten Durchgang nichts mehr zuzusetzen und musste letztlich mit 25:38 (14:17) klein beigeben.

Erstmals in der noch recht jungen Oberliga-Saison haben die Handballer des TuS Holzheim ein positives Punktekonto erreicht. Die Ardecker gaben dem TSV Griedel am Ende ungefährdet mit 38:25 (17:14) das Nachsehen und dürfen sich mit nunmehr 6:4 Zählern in Richtung erweiterte Spitzengruppe orientieren.







