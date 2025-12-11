Stadtbeigeordneter hört auf Wissen dankt Wolf-Rüdiger Bieschke mit dem Ehrensiegel Elmar Hering 11.12.2025, 15:01 Uhr

i Für sein jahrzehntelanges kommunalpolitisches Wirken erhielt Wolf-Rüdiger Bieschke (2. von rechts) das Ehrensiegel der Stadt Wissen. Es gratulierten Bürgermeister Berno Neuhoff sowie (von links) der Erste Stadtbeigeordnete Claus Behner und der neu gewählte Beigeordnete Horst Pinhammer. Elmar Hering

Wenn es in einem kommunalpolitischen Gremium um jahrzehntelanges Engagement, Abschied, Dank und Anerkennung geht, dann ist eine besondere Auszeichnung mehr als verdient. So wie jetzt im Wissener Stadtrat.

Eine gewichtige Personalie prägte die jüngste Stadtratssitzung in Wissen: Wolf-Rüdiger Bieschke schied auf eigenen Wunsch aus seinem Ehrenamt als Beigeordneter aus und wurde zugleich mit dem Großen Ehrensiegel der Stadt Wissen ausgezeichnet. Zu seinem Nachfolger als Beigeordneter wählten die Ratsmitglieder mehrheitlich den von der FWG-Fraktion vorgeschlagenen Horst Pinhammer.







