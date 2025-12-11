SG 99 empfängt Gladbach Trainerin Hawel verspricht offensive Andernacherinnen Stefan Kieffer 11.12.2025, 15:04 Uhr

i Auch die Kopfballstärke von Malou Müller (links) kam bei der Andernacher 0:4-Niederlage in Sand nicht entscheidend zum Tragen. Norina Toenges. Norina Tönges

In der 2. Frauen-Bundesliga kämpft Andernach um eine bessere Position. Nach einem 0:4 gegen Spitzenreiter SC Sand sind die Heimspiele gegen Mönchengladbach und Berlin die Möglichkeit, das Punktekonto aufzubessern.

Während der Fußballbetrieb der Männer im Rheinland bis auf wenige Ausnahmen zur Ruhe gekommen ist, hält das Jahr 2025 für die Frauen der SG 99 Andernach noch zwei Aufgaben bereit. Nach drei spielfreien Wochenenden in dichtem Abstand muss Andernach noch zwei Mal ran, ehe es in eine kurze Winterpause geht.







Artikel teilen

Artikel teilen