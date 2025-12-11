LBM äußert sich zum Zeitplan Wann wird die B42 zwischen Urbar und Koblenz saniert? Matthias Kolk 11.12.2025, 15:00 Uhr

i Risse, Wellen und Löcher überziehen die Fahrbahn der B42 zwischen Ehrenbreitstein und Urbar. Winfried Scholz

Die Bundesstraße 42 zwischen Ehrenbreitstein und Urbar ist in keinem guten Zustand. Und eigentlich sollte die Sanierung bereits begonnen haben. Der Landesbetrieb Mobilität erklärt, warum das noch nicht geschehen ist und sagt, wann es losgehen soll.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und die B42 zwischen Koblenz-Ehrenbreitstein und Urbar gleicht weiterhin einer Buckelpiste. Die geplante Sanierung der 2,4 Kilometer langen Pendlerstrecke wird nicht mehr 2025 starten. Auf Anfrage äußert sich der LBM dazu, was rund um die Sanierung der B42 geplant ist und wann die Arbeiten losgehen sollen.







