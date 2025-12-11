Rüdesheimer Zwilling schreibt Nachkriegskindheit zwischen Schweigen und Gewalt Christine Jäckel 11.12.2025, 15:00 Uhr

i Jürgen Zwilling an der Weltfriedensflamme in Den Haag. Mit den Themen Frieden und Gerechtigkeit beschäftigt er sich auch in seinem neuen Buch "Nachkriegskind." Jürgen Zwilling

Jürgen Zwilling ist 1959 geboren - und hat eine Kindheit wie viele Nachkriegskinder erlebt. Schweigen der Eltern über Kriegstraumata, Gewalt in der Schule durch Lehrer. In einem Buch berichtet er vom Aufwachsen seiner Babyboomer-Generation.

Nach und nach ist die Idee für Jürgen Zwillings neues Buch „Nachkriegskind“ entstanden, aus Reflexionen persönlicher Erlebnisse mit den Eltern, in Kindheit und Jugend und bei Unterhaltungen mit Alterskameraden. Es waren Verhaltensweisen, die er sich nicht erklären konnte, wie etwa Erfahrungen von Gewalt in der Schule durch Lehrer.







