Sieg in der Ü-30-Wertung Marijan Griebel trumpft auch in Frankreich auf Sascha Nicolay 11.12.2025, 15:33 Uhr

i Marijan Griebel triumphierte auch in Frankreich. Er gewann die sogenannte Expert-Wertung des französischen Markenpokals. Damien Saulnier

Die Rally du Var war ein spannender Abschluss eines für Marijan Griebel großartigen Rallyejahres. Der Hahnweilerer trotzte dabei 1000 Kurven und zwei technischen Problemen.

Die zwölfte und zugleich letzte Rallye des Jahres führte den 36-jährigen frischgebackenen Deutschen Rallye-Meister Marijan Griebel (Hahnweiler) und seinen Beifahrer Tobias Braun erneut nach Frankreich. Die Rally du Var, an der malerischen Cote d’Azur rund um die bekannte Küstenstadt Saint Tropez gelegen, bildet traditionell den Abschluss der französischen Rallye-Meisterschaft und heuer auch das Finale des Stellantis Motorsport Rally Cup France.







