Buch in Saffig vorgestellt Funde aus der Bronzezeit geben bis heute Rätsel auf Elvira Bell 11.12.2025, 15:00 Uhr

i Einige Exponate aus der Bronzezeit, denen sich der Historiker Klaus Schäfer in seiner neuen Publikation widmet, sind in einer Ausstellung im Schlösschen in Saffig zu sehen. Elvira Bell

Fundstücke aus der Frühen bis Mittleren Bronzezeit am Mittelrhein sind rar. Jetzt hat der Prähistoriker Klaus Schäfer ein Werk vorgelegt, dass die Forschung zu dieser Epoche weiter vorantreiben soll. Es geht um Grabungen bei Ochtendung.

Rund 100 Publikationen, darunter etwa ein dutzend Bücher, tragen die Handschrift des Autors und Prähistorikers Klaus Schäfer. Vor wenigen Tagen stellte der ehemalige Leiter des Andernacher Stadtmuseums und Vorsitzende des Fördervereins Pellenz-Museum sein neues wissenschaftliches Buch mit dem Titel „Bronzezeitliche Funde vom Rosenköpfchen, Gemarkung Ochtendung“ im Schlösschen in Saffig vor – auch mit der Absicht, dem interessierten Laien diese ...







Artikel teilen

Artikel teilen