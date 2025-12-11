Werkleiterstelle gestrichen Kreiswerke Cochem-Zell werden neu organisiert Dieter Junker 11.12.2025, 15:01 Uhr

i Die Kreiswerke Cochem-Zell mit Sitz in Faid sollen im nächsten Jahr eine neue Struktur erhalten. Darüber muss aber noch der Kreistag entscheiden. Junker Dieter

In Zeiten angespannter Haushaltskassen stehen die Mitglieder des Kreistags Cochem-Zell vor der Entscheidung, die Kreiswerke umzustrukturieren – und würden somit eine Vollzeitstelle einsparen. Jetzt hat sich der Kreisausschuss damit befasst.

Die Cochem-Zeller Kreiswerke sollen grundlegend neu organisiert werden. Hintergrund ist zum einen die Haushaltskonsolidierung des Kreis-Etats, zum anderen geht mit Karl-Josef Fischer einer der beiden jetzigen Werkleiter im Sommer in den Ruhestand, weshalb der Stellenzuschnitt verändert werden kann.







