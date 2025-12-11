Kreiswerke Cochem-Zell werden neu organisiert

In Zeiten angespannter Haushaltskassen stehen die Mitglieder des Kreistags Cochem-Zell vor der Entscheidung, die Kreiswerke umzustrukturieren – und würden somit eine Vollzeitstelle einsparen. Jetzt hat sich der Kreisausschuss damit befasst.
Die Cochem-Zeller Kreiswerke sollen grundlegend neu organisiert werden. Hintergrund ist zum einen die Haushaltskonsolidierung des Kreis-Etats, zum anderen geht mit Karl-Josef Fischer einer der beiden jetzigen Werkleiter im Sommer in den Ruhestand, weshalb der Stellenzuschnitt verändert werden kann.