Zeigen Sie uns Ihr Canyon-Schätzchen!
Viele Menschen an Rhein und Mosel haben ein Canyon-Fahrrad in der Garage oder im Keller. Die Geschichte des kriselnden Fahrradherstellers ist eng mit der Region Koblenz verbunden. Diese Geschichte wollen wir erzählen – und bitten unsere Leserinnen und Leser um Mithilfe.
Tim Kosmetschke

Die Geschichte des kriselnden Fahrradherstellers Canyon ist eng mit der Region Koblenz und den Fahrradfans an Rhein und Mosel verbunden. Diese Geschichte wollen wir erzählen – und bitten unsere Leserinnen und Leser um Mithilfe.

Mit großer Anspannung verfolgen die Beschäftigten bei Canyon die Entwicklungen rund um den Koblenzer Fahrradhersteller, der einen massiven Stellenabbau angekündigt hat. Doch nicht nur sie: Viele Koblenzer und Menschen aus dem Umland fühlen sich mit der Marke, die Firmengründer Roman Arnold in den 90er-Jahren in Koblenz begründete, verbunden.

