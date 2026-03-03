Die Buchempfehlung Mittelrhein-Thriller um Erbe und Intrige Till Kronsfoth 03.03.2026, 18:00 Uhr

i Die Schrifstellerin Christiane Wünsche lebt seit ihrer Kindheit im Rheinland. Fabiane Wünsche

Eine verhängnisvolle Nacht, ein düsteres Geheimnis und eine kuriose Erbschaft: Christiane Wünsche macht eine fiktive Insel im Mittelrhein zum Handlungsort ihres neuen Romans „Es bleibt doch in der Familie“.

Gekränkte Eitelkeiten, Geschwisterrivalitäten und ein dunkles Familiengeheimnis. Dies alles blieb zwischen Marlene und ihren Geschwistern jahrzehntelang unausgesprochen. Doch dann stirbt ihre Tante und alles kommt wieder an die Oberfläche. Nicht nur, dass es ein Erbe zu verteilen gibt, das Begehrlichkeiten weckt.







Artikel teilen

Artikel teilen