Koblenzer Fahrradhersteller Die Canyon-Story: Aus Löfer Garage auf den Weltmarkt Tim Kosmetschke 22.01.2026, 14:00 Uhr

i Der blaue Autoanhänger, aus dem heraus die Arnolds einst ihre ersten Fahrradteile verkaufte, steht sinnbildlich für den Gründungsmythos des Unternehmens. In diesem Jahr wird Canyon 30 Jahre alt. Und muss Leute entlassen. Canyon Bicycles

Krise bei Canyon: Der Koblenzer Fahrradhersteller muss Personal abbauen. Ist er zu schnell zu groß geworden? Nach bescheidenen Anfängen in einer Garage in Löf eroberte das Unternehmen unter Roman Arnold die (Radsport-)Welt. Was seitdem geschah.

Glasgow, Schottland. 6. August 2023. Rad-WM. Es hatte viel geregnet an diesem Sonntag, doch zum Rennende kommt die Sonne heraus. Auf einem Siegerpodest bekommt ein junger Niederländer das wohl schönste Trikot übergezogen, dass es im Radsport gibt: das Weltmeistertrikot mit den Regenbogenfarben auf der Brust.







