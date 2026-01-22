Krise bei Canyon: Der Koblenzer Fahrradhersteller muss Personal abbauen. Ist er zu schnell zu groß geworden? Nach bescheidenen Anfängen in einer Garage in Löf eroberte das Unternehmen unter Roman Arnold die (Radsport-)Welt. Was seitdem geschah.
Lesezeit 5 Minuten
Glasgow, Schottland. 6. August 2023. Rad-WM. Es hatte viel geregnet an diesem Sonntag, doch zum Rennende kommt die Sonne heraus. Auf einem Siegerpodest bekommt ein junger Niederländer das wohl schönste Trikot übergezogen, dass es im Radsport gibt: das Weltmeistertrikot mit den Regenbogenfarben auf der Brust.