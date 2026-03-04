Capcoms Game-Klassiker wird 30 Als „Resident Evil“ den Horror auf die Konsole brachte Martin Boldt 04.03.2026, 07:00 Uhr

i "Resident Evil" gehört zu den erfolgreichsten Videospielreihen und besitzt a Kultstatus. Ab 2019 machten mehrere Neufassungen - hier eine Szene aus „Resident Evil 2: Remake“ - die Serie einer jüngeren Generation zugänglich. Mit „Resident Evil: Requiem“ steht aktuell der neunte Hauptteil in den Startlöchern. Capcom

Mit „Resident Evil: Requiem“ hat das Jahr seinen ersten Games-Blockbuster. Der erste Teil der Reihe erschien vor genau 30 Jahren und brachte den Horror in ungekannter Intensität auf die heimischen Spielkonsolen. Ein Rückblick.

Ein verwinkeltes Herrenhaus voller Fallen, Rätsel und grausige Gegner, die den Protagonisten einer Polizeisondereinheit nach dem Leben trachten, knarzende Türen, entferntes, leidvolles Stöhnen und ständig zu wenig Munition im Magazin: Wer im Frühjahr 1996 an der heimischen Playstation sitzt und das frisch erschienene „Resident Evil“ im Konsolenlaufwerk rotieren lässt, braucht starke Nerven.







