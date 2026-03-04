Mit „Resident Evil: Requiem“ hat das Jahr seinen ersten Games-Blockbuster. Der erste Teil der Reihe erschien vor genau 30 Jahren und brachte den Horror in ungekannter Intensität auf die heimischen Spielkonsolen. Ein Rückblick.
Ein verwinkeltes Herrenhaus voller Fallen, Rätsel und grausige Gegner, die den Protagonisten einer Polizeisondereinheit nach dem Leben trachten, knarzende Türen, entferntes, leidvolles Stöhnen und ständig zu wenig Munition im Magazin: Wer im Frühjahr 1996 an der heimischen Playstation sitzt und das frisch erschienene „Resident Evil“ im Konsolenlaufwerk rotieren lässt, braucht starke Nerven.