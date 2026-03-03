Podiumsdiskussion mit Yücel
Was den Menschen in RLP ihre Heimat bedeutet
PEN-Sprecher Deniz Yücel bei der Veranstaltung in Diez: "Reden wir über Heimat“, lautete der Titel. Was ist Heimat? Die Antworten, die Zuschauer wie Podiumsgäste gaben, fielen sehr unterschiedlich aus.
Dirk Eberz

In Diez wird über Heimat gesprochen – und zwar von Angesichts zu Angesicht statt im virtuellen Raum. Auf der Podiumsdiskussion mit RZ-Chefredakteur Lars Hennemann haben die Veranstalter um PEN-Sprecher Deniz Yücel einen Nerv beim Publikum getroffen.

Heimat ist ein weites Feld. Wie nähert man sich einem derart komplexen Thema, das die Identität der Menschen bestimmt, bei einer Podiumsdiskussion? Am besten erst mal mit semantischen Lockerungsübungen. Und so verwandelt die Schriftsteller- und Autorenvereinigung PEN Berlin um ihren Sprecher Deniz Yücel das SoTheater in Diez zum Auftakt der Veranstaltung im Rahmen ihrer derzeit durch Rheinland-Pfalz tourenden Reihe „Reden wir über Heimat“ ...

