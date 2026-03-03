Grausiger Fund bei Monreal
Ende November wurde die enthauptete Frauenleiche in einem Waldstück bei Monreal gefunden. Wer die Frau getötet hat, ist weiter unklar. Auch die Suche nach dem abgetrennten Kopf geht weiter (Archivbild).
Eine Frauenleiche ohne Kopf bei Monreal, abgetrennte Hände an einer Autobahn bei Olpe, ein ausgesetztes Baby bei Waldsolms in Hessen: Wie hängt all das zusammen? Die Kripo Bonn ermittelt. Wir haben uns nach dem aktuellen Stand erkundigt.

Wer hat die 32-jährige Eritreerin getötet, deren übel zugerichtete Leiche Ende November in der Nähe von Monreal (Kreis Mayen-Koblenz) gefunden worden war? Hat ihr 41-jähriger einstiger Lebensgefährte etwas mit dem Ableben der Frau zu tun, der seit gut einem Monat wegen des dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft sitzt?

