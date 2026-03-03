Eine Frauenleiche ohne Kopf bei Monreal, abgetrennte Hände an einer Autobahn bei Olpe, ein ausgesetztes Baby bei Waldsolms in Hessen: Wie hängt all das zusammen? Die Kripo Bonn ermittelt. Wir haben uns nach dem aktuellen Stand erkundigt.
Wer hat die 32-jährige Eritreerin getötet, deren übel zugerichtete Leiche Ende November in der Nähe von Monreal (Kreis Mayen-Koblenz) gefunden worden war? Hat ihr 41-jähriger einstiger Lebensgefährte etwas mit dem Ableben der Frau zu tun, der seit gut einem Monat wegen des dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft sitzt?