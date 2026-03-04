Isegrim in Rheinland-Pfalz
Im Westerwald fühlen sich Wölfe weiterhin am wohlsten
Wie weit verbreitet ist der Wolf inzwischen in Rheinland-Pfalz? Wir haben bei den Expertem vom Koordinationszentrum für Luchs und Wolf (Kluwo) nachgefragt. In unserem Bundesland verläuft der Wiederbesiedlungsprozess demnach nicht so dynamisch wie zum Beispiel in Ostdeutschland.
Canis Lupus ist seit Jahren zurück in Deutschland: Insgesamt mehr als 1630 Wölfe sollen es im Herbst 2025 gewesen sein. In unserem Bundesland verläuft der Wiederbesiedlungsprozess laut Experten nicht so dynamisch wie zum Beispiel in Ostdeutschland.

Der Westerwald ist nach wie vor der Verbreitungsschwerpunkt der Wolfs-Population in Rheinland-Pfalz. In den Landkreisen Neuwied, Westerwald und Altenkirchen sind derzeit vier von fünf Rudeln heimisch. Daneben ist ein weiteres Rudel im Hunsrück und ein einzelner Wolfsrüde im Großraum Baumholder etabliert, wie Julian Sandrini vom Koordinationszentrum für Luchs und Wolf (Kluwo) auf Anfrage unserer Zeitung erläutert.

