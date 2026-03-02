Geplanter Stellenabbau IG Metall fordert vor Verhandlungen mit Canyon mehr Details Anke Mersmann 02.03.2026, 14:00 Uhr

i Wie ist der Stand zum geplanten Stellenabbau bei Koblenzer Fahrradhersteller Canyon? Ali Yener, Erster Bevollmächtiger der IG Metall Koblenz, gibt einen Zwischenstand. Ingo Beller

Beim Koblenzer Fahrradhersteller Canyon stehen die Räder in Sachen Stellenabbau noch still. Die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat bereiten derzeit eine detaillierte Prüfung vor, um die Notwendigkeit der Entlassungen genau zu hinterfragen.

Seit gut fünf Wochen ist die Hiobsbotschaft des Koblenzer Fahrradherstellers Canyon in der Welt, bis zu 320 Stellen abbauen zu wollen. Vor allem am Standort Koblenz soll dies geschehen. Damit würde in etwa jede vierte Stelle bei Canyon an Rhein und Mosel wegfallen, hatte die Gewerkschaft IG Metall in einer ersten Reaktion Ende Januar mitgeteilt.







