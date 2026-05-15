250 Schüler wuseln durch das Medienzentrum unserer Zeitung in Koblenz. Der Anlass: Sie alle nehmen am Projekt „RZ-Klasse“ teil. Wie dieses Programm die Medienkompetenz fördern soll und wo sich interessierte Schulen anmelden können.
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Wie entsteht eine Tageszeitung? Und wie kommen die Inhalte hinein? Beim Schulprojekt „Kreide trifft Druckerschwärze“ geht es just um diese Fragen. Doch der Bogen wird auch weiter gespannt: Welchen Pfad schlagen die Rhein-Zeitung und ihre Heimatausgaben im digitalen Zeitalter ein?