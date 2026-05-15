Papierrolle hier, Podcast dort Was „Rhein-Zeitung“ heutzutage alles bedeuten kann Johannes Kirsch 15.05.2026, 08:00 Uhr

i Die Volontäre Jona Heck (vorn, links) und Johannes Kirsch (vorn, rechts) stellten den Schulklassen die Arbeit in der Redaktion vor. Jona Heck

250 Schüler wuseln durch das Medienzentrum unserer Zeitung in Koblenz. Der Anlass: Sie alle nehmen am Projekt „RZ-Klasse“ teil. Wie dieses Programm die Medienkompetenz fördern soll und wo sich interessierte Schulen anmelden können.

Wie entsteht eine Tageszeitung? Und wie kommen die Inhalte hinein? Beim Schulprojekt „Kreide trifft Druckerschwärze“ geht es just um diese Fragen. Doch der Bogen wird auch weiter gespannt: Welchen Pfad schlagen die Rhein-Zeitung und ihre Heimatausgaben im digitalen Zeitalter ein?







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