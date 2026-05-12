CDU stellt Minister vor
Wer jetzt neue Bildungsministerin in RLP wird
Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium in Mainz bekommt eine neue Führung.
Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium in Mainz bekommt eine neue Führung.
Bastian Hauck

Der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hat am Dienstagmittag seine CDU-Regierungsmannschaft vorgestellt. Um eine Position gab es lange Rätselraten. Schnieder ist nun aber auch für das Bildungsministerium fündig geworden.

Lesezeit 1 Minute
Neue Bildungsministerin wird Ute Eiling-Hütig (58, CSU). Das, was unsere Zeitung exklusiv aus Parteikreisen erfahren hatte, bestätigte der designierte CDU-Ministerpräsident Gordon Schnieder am Dienstagmittag bei der Vorstellung der CDU-Ministerinnen und Minister.

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